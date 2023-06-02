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14:11, 2 июня 2023Бывший СССР

Лидер оппозиции Молдавии отверг перспективу вступления страны в Евросоюз

Лидер оппозиции Молдавии заявил, что страна никогда не вступит в ЕС, сам союз ей не нужен

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия никогда не вступит в Европейский союз (ЕС), а сама интеграционная группировка ей не нужна, заявил глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».

«Очередные пустые заявления. Никто Молдову не примет в Евросоюз никогда. Более того, Молдове не нужен Евросоюз», — отреагировал он на слова президента республики Майи Санду. Шор напомнил, что согласно конституции, Молдавия — нейтральное государство, которое не вступает в политические и экономические блоки.

Он также заявил, что оппозиция страны требует немедленного приостановления всех евроинтеграционных процессов, поскольку они повлекут ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

Ранее Санду допустила, что Молдавия присоединится к ЕС к 2030 году. По ее словам, страна может войти в ЕС вместе с непризнанным Приднестровьем.

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    Алевтина Запольская
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