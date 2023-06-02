Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:51, 2 июня 2023Силовые структуры

Суд начал рассмотрение дела россиянина об изнасиловании знакомой на вечеринке

Под Пермью судят 34-летнего мужчину, обокравшего и изнасиловавшего знакомую на вечеринке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае Ноябрьский суд рассматривает дело 34-летнего мужчины, обокравшего и изнасиловавшего знакомую. Об этом сообщает АиФ.

По данным издания, 2 марта две подруги пригласили мужчин из социальной сети в гости на вечеринку. Они купили алкоголь и стали веселиться. Однако фигурант решил похитить телефон одной из женщин, а затем избил ее и надругался.

Его обвиняют по статье 158 («Кража»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет колонии за каждое преступление.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали безработного мужчину, домогавшегося 21-летней девушки на остановке.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
    Хирург назвал способ вовремя распознать опасные родинки
    В Москве раньше срока открыли станцию «Площадь трех вокзалов»
    Суд начал рассмотрение дела россиянина об изнасиловании знакомой на вечеринке
    В Москве госпитализировали Никиту Михалкова
    В России заявили о сокрытии гражданами своих доходов из-за низкого уровня жизни
    Стало известно о тайном послании миллионера-педофила накануне самоубийства
    Популярная юмористка назвала неожиданную причину просмотра порно
    Число бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось
    В Госдуме предложили уменьшить количество домашних заданий для школьников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.