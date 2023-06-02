Суд начал рассмотрение дела россиянина об изнасиловании знакомой на вечеринке

Под Пермью судят 34-летнего мужчину, обокравшего и изнасиловавшего знакомую на вечеринке

В Пермском крае Ноябрьский суд рассматривает дело 34-летнего мужчины, обокравшего и изнасиловавшего знакомую. Об этом сообщает АиФ.

По данным издания, 2 марта две подруги пригласили мужчин из социальной сети в гости на вечеринку. Они купили алкоголь и стали веселиться. Однако фигурант решил похитить телефон одной из женщин, а затем избил ее и надругался.

Его обвиняют по статье 158 («Кража»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет колонии за каждое преступление.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали безработного мужчину, домогавшегося 21-летней девушки на остановке.