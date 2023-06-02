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14:56, 2 июня 2023Бывший СССР

Песков заявил о нюансах в отношении Армении к конфликту на Украине

Песков заявил, что позиция Армении к конфликту на Украине имеет определенные нюансы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении Армении к конфликту на территории Украины есть определенные нюансы. Слова представителя Кремля передает РБК.

«Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту на Украине. Но мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником Москвы в конфликте на Украине. По его словам, Ереван обеспокоен тем, что Запад придерживается иного мнения насчет позиции армянских властей, поскольку недопонимания влияют на все взаимоотношения страны.

22 мая Пашинян допустил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной организацией».

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    Алевтина Запольская
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