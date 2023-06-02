Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курск

Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела Курска со стороны Украины

Появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Снимки с места в пятницу, 2 мая, опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава приграничного российского региона сообщил, что противник атаковал город ночью с 1 на 2 июня с беспилотников. Сработала система противовордушной обороны (ПВО), никто не пострадал.

На снимках показал подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов, которые повредило в результате атаки. «Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь», — заявил Старовойт.

2 июня также стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Теткино приграничной Курской области из минометов и артиллерии. Из-за регулярных обстрелов в регионе действует средний уроверь реагирования.