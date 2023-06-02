Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 2 июня 2023Россия

Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курск

Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела Курска со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Снимки с места в пятницу, 2 мая, опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава приграничного российского региона сообщил, что противник атаковал город ночью с 1 на 2 июня с беспилотников. Сработала система противовордушной обороны (ПВО), никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

На снимках показал подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов, которые повредило в результате атаки. «Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь», — заявил Старовойт.

2 июня также стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Теткино приграничной Курской области из минометов и артиллерии. Из-за регулярных обстрелов в регионе действует средний уроверь реагирования.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ ночью атаковали Курск беспилотниками
    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео
    Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию
    Врачи после операции забыли предмет в теле петербурженки
    ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях
    Массажист заставил школьницу снять на видео изнасилование пятиклассницы
    В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа
    Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта
    Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курск
    Украина невольно создала себе еще одно препятствие для наступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.