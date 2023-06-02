ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии российский приграничный регион

Mash: ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии поселок Теткино Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов и артиллерии поселок Теткино приграничной Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, по населенному пункту выпустили восемь снарядов. Сейчас российский поселок обесточен. Пострадавших нет.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 2 июня рядом с Курском системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты несколько украинских беспилотников. Он заверил, что город находится под надежной защитой, и попросил жителей соблюдать спокойствие.

Предположительно, в атаке были задействованы восемь дронов противника. Пострадавших среди россиян нет, однако обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.