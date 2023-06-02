Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 2 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии российский приграничный регион

Mash: ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии поселок Теткино Курской области

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов и артиллерии поселок Теткино приграничной Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, по населенному пункту выпустили восемь снарядов. Сейчас российский поселок обесточен. Пострадавших нет.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 2 июня рядом с Курском системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты несколько украинских беспилотников. Он заверил, что город находится под надежной защитой, и попросил жителей соблюдать спокойствие.

Предположительно, в атаке были задействованы восемь дронов противника. Пострадавших среди россиян нет, однако обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ ночью атаковали Курск беспилотниками
    Седым россиянам раскрыли способы надолго сохранить цвет окрашенных волос
    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео
    Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию
    Врачи после операции забыли предмет в теле петербурженки
    ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях
    Массажист заставил школьницу снять на видео изнасилование пятиклассницы
    В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа
    Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта
    Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.