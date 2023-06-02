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17:13, 2 июня 2023Культура

Раскрыта реакция Пугачевой на отказ суда снимать с Галкина статус иноагента

Раскрыта реакция Аллы Пугачевой на отказ суда снимать с Максима Галкина статус иноагента

Фото: Kristina Nikishina / Getty Images

Стала известна реакция певицы Аллы Пугачевой на отказ суда снимать статус иностранного агента с ее супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Об этом в беседе с «Московском Комсомольцем» рассказ источник, близкий к артистке.

Отмечается, что решение суда не окажет существенного влияния на образ жизни пары. «Конечно, и Галкин, оставшийся иноагентом, и Алла Борисовна надеялись на удовлетворение просьбы о снятии статуса, иначе и не подавали бы в суд, но они также допускали, что получат отказ. Так что шоком решение суда для них не станет», — сказал собеседник издания.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Галкина, потребовавшего снять с него статус иноагента. «Суд отказал Галкину в удовлетворении его административного заявления», — говорилось в сообщении.

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