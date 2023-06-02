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07:24, 2 июня 2023Россия

Уничтожение беспилотника под Курском системой ПВО попало на видео

В сети появилось видео уничтожения беспилотника системой ПВО под Курском

Работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области, которая уничтожила беспилотник, попала на видео. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как ракета системы ПВО сбивает беспилотник, слышен громкий звук.

2 июня система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском. Губернатор российского региона Роман Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что Курск находится под надежной защитой российских военных.

До этого жители Курска сообщали о громких взрывах в небе над городом. Как рассказали местные жители, они слышали минимум три громких взрыва.

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    Анастасия Шейкина
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