Уничтожение беспилотника под Курском системой ПВО попало на видео

В сети появилось видео уничтожения беспилотника системой ПВО под Курском

Работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области, которая уничтожила беспилотник, попала на видео. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как ракета системы ПВО сбивает беспилотник, слышен громкий звук.

2 июня система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском. Губернатор российского региона Роман Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что Курск находится под надежной защитой российских военных.

До этого жители Курска сообщали о громких взрывах в небе над городом. Как рассказали местные жители, они слышали минимум три громких взрыва.