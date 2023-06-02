Motorola представила новые складные смартфоны

Motorola выпустила раскладушки Razr 40 и Razr 40 Ultra

Компания Motorola выпустила новые раскладные смартфоны серии Razr 40. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Базовая модель Razr 40 получила основной 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 144 герца. На внешней стороне устройства расположен 1,47-дюймовый дополнительный экран, на который выводятся уведомления и прочая информация. Аппарат базируется на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, имеет от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели гаджета находится двойная камера с объективами разрешением 64 и 13 мегапикселей с поддержкой оптической стабилизации. Емкость батареи представленного гаджета составляет 4200 миллиампер-часов, аккумулятор поддерживает зарядку с мощностью 33 ватта.

Флагманское устройство Razr 40 Ultra оснащено основным 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 165 герц и внешним 3,6-дюймовым дисплеем. Модель имеет чип Snapdragon 8+ Gen 1 и от 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Двойная камера получила объективы разрешением 12 и 13 мегапикселей. Девайс вышел с батареей емкостью 3800 миллиампер-часов.

Стоимость Motorola Razr 40 составила 3999 юаней (около 46 тысяч рублей). Смартфон Razr 40 Ultra оценили в 5699 юаней (около 65 тысяч рублей).

Ранее аналитики IDC предсказали снижение поставок смартфонов на рынок в 2023 году. По словам специалистов, рост продемонстрирует только сегмент складных устройств.