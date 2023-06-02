Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:17, 2 июня 2023Силовые структуры

СК займется расследованием очередных преступлений ВСУ

СК России займется расследованием очередных преступлений Вооруженных сил Украины

Фото: агентство «Москва»

Следственный комитет (СК) России займется расследованием очередных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В частности, следователи расследуют дело об атаке беспилотника в Белгородской области, при крушении которого были ранены два человека. Также ведомство даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ территорий населенных пунктов Горловка и Новая Каховка, в результате которых пострадал ребенок.

Также следствие установит все обстоятельства произошедшего с жительницей Артемовска (украинское название — Бахмут), заявившей, что украинские военные стреляли в нее, когда она пыталась спасти документы из своего горящего дома.

Ранее российские следователи пообещали расследовать факты новых обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Речь идет об ударах по населенным пунктам в Курской, Белгородской, Запорожской областях и Донецку. В СК пообещали, что в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, а действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами. Чьи iPhone под угрозой и правда ли данные с устройств передаются разведке США
    83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной девушки
    Система ПВО сбила украинские беспилотники рядом с Курском
    В российском регионе исчезла семейная пара с лабрадором
    Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии
    Про группу «Руки Вверх!» снимут художественный фильм
    Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза
    СК займется расследованием очередных преступлений ВСУ
    Глюкоза сравнила москвичей с жителями Санкт-Петербурга
    Джулия Фокс снялась в лосинах с дырой на ягодицах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.