СК займется расследованием очередных преступлений ВСУ

СК России займется расследованием очередных преступлений Вооруженных сил Украины

Следственный комитет (СК) России займется расследованием очередных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В частности, следователи расследуют дело об атаке беспилотника в Белгородской области, при крушении которого были ранены два человека. Также ведомство даст правовую оценку обстрелам со стороны ВСУ территорий населенных пунктов Горловка и Новая Каховка, в результате которых пострадал ребенок.

Также следствие установит все обстоятельства произошедшего с жительницей Артемовска (украинское название — Бахмут), заявившей, что украинские военные стреляли в нее, когда она пыталась спасти документы из своего горящего дома.

Ранее российские следователи пообещали расследовать факты новых обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Речь идет об ударах по населенным пунктам в Курской, Белгородской, Запорожской областях и Донецку. В СК пообещали, что в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, а действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.