Блинкен заявил о согласовании мер против России на случай СВО еще в 2021 году

Блинкен: США согласовали меры Запада против России на случай СВО еще в 2021 году

США согласовали меры Запада против России на случай проведения специальной военной операции (СВО) еще в 2021 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью в Хельсинки, цитату приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон сделал все, «чтобы успокоить Россию», и показал готовность к разрядке. «Мы предложили [РФ] два пути: дипломатии (...) и агрессии (...). В последнем случае мы пообещали три вещи: поддержать Украину, создать максимальные издержки для России, а также усилить НАТО», — рассказал Блинкен, отметив, что параллельно США скоординировали планы с НАТО и G7 на случай российского вторжения.

Ранее Блинкен заявил, что США не хотят, чтобы граждане России воспринимали их как врагов, и не собираются свергать власть в стране. «На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — подчеркнул Блинкен, подтверждая нежелание американцев враждовать с россиянами.