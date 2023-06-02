Мужчина тайком пронес меч на прием к врачу и попался

Coral Springs Talk: американец пришел на прием к врачу с мечом и был арестован

Житель американского города Корал-Спрингс, штат Флорида, пришел с 60-сантиметровым мечом на прием к врачу, попался полиции и был арестован. Об этом сообщает Coral Springs Talk.

Один из сотрудников центра неотложной медицинской помощи Broward Health обратил внимание на то, что в зале ожидания сидит пациент с мечом, и вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место происшествия, ко входу подошла женщина, которая заявила, что она — жена этого мужчины. Американка подтвердила, что ее муж тайком пронес меч. Она предупредила полицейских, что американец страдает от психического заболевания.

В зале ожидания сотрудники правоохранительных органов увидели пациента, на коленях которого лежал неизвестный объект, завернутый в зеленую ткань. Офицеры подошли к мужчине и задали ему вопрос о предмете. Он раскрыл ткань и показал меч с 60-сантиметровым клинком, на нижней части которого были неопознаваемые символы.

Полицейские приказали пациенту положить меч на пол и вернуться на свое место. Он повиновался. После этого мужчину арестовали и доставили в отделение полиции. В ходе допроса задержанный заявил, что купил оружие в ломбарде два дня назад и не выносил его на публику до настоящего момента. Он подчеркнул, что не хотел оставлять меч в автомобиле, так как боялся, что его украдут. Американец заверил, что не намеревался причинить кому-либо вред и не знал, что приносить оружие в медицинское учреждение незаконно.

Мужчину поместили в окружную тюрьму.

Ранее сообщалось, что полицейские в американском штате Флорида задержали нарушителя, пригрозившего им мечом с рукоятью в виде дракона. Инцидент произошел, когда полицейские подошли к автомобилю, припаркованному на обочине дороги и перегородившему велодорожку.

