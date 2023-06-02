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16:01, 2 июня 2023Среда обитания

В Москве раньше срока открыли станцию «Площадь трех вокзалов»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Площадь трех вокзалов»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров открыли в столице станцию «Площадь трех вокзалов». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Станция открылась после второго этапа реконструкции. Во время мероприятия Собянин и Белозеров также проверили результат работ на участке «Площадь трех вокзалов» — «Курская» будущего МЦД-4. Мэр отметил, что завершение реконструкции позволит запустить в 2023 году МЦД-4, где поезда смогут ходить с интервалом в три минуты.

«По любым меркам, это один из самых сложных проектов реконструкции железнодорожной инфраструктуры внутри города. Я думаю, самый сложный за всю историю Москвы, и я думаю, что один из самых сложных в мире. Сделали. На полтора года раньше срока», — заявил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в конце 2024 года в Москве планируют открыть сразу 11 станций новой Троицкой линии метро — это должно стать одним из крупнейших запусков в истории метрополитена.

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    Нина Ташевская
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