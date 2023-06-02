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12:42, 2 июня 2023Бывший СССР

Снявшую работу украинской системы ПВО певицу посадили под домашний арест

Суд в Киеве отправил снявшую работу системы ПВО певицу Воронову под домашний арест

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест снявшую работу украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) певицу Инну Воронову, передает Telegram-канал «Политика страны».

При этом сторона защиты заявила, что будет обжаловать решение суда, напомнив, что Воронова является матерью двух несовершеннолетних детей.

«Также открыт вопрос, что делать Вороновой во время воздушной тревоги. По решению суда Инна не имеет права покидать свой дом. А что ей делать в случае угрозы, куда ей бежать со своими детьми», — сказал адвокат певицы.

Ранее Воронову, снявшую видео работы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве, заставили извиниться. Затем с обысками к ней пришла Служба безопасности Украины.

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    Алевтина Запольская
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