Стал известен день выборов мэра Москвы

В Мосгордуме предложили назначить выборы мэра столицы на 10 сентября

В Московской городской думе предложили назначить выборы мэра столицы на 10 сентября. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

«Назначить выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года», — сказано в документе. Уточняется, что решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Единый день голосования в России запланирован на 10 сентября.

Ранее сообщалось, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на выборы градоначальника не как самовыдвиженец.

Собянин был назначен на пост градоначальника в 2010 году вместо уволенного в связи с утратой доверия Юрия Лужкова. Позже Собянин побеждал на выборах мэра в 2013 и 2018 годах.