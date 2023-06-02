Популярная юмористка назвала неожиданную причину просмотра порно

Юмористка Уитни Каммингс рассказала, что смотрит порно, чтобы учиться у актрис харизме

Популярная американская актриса, стендап-комик и режиссер Уитни Каммингс (Whitney Cummings) назвала неожиданную причину, по которой она смотрит порно. В подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube, юмористка призналась, что черпает из фильмов для взрослых артистические приемы.

«Я смотрю порно, чтобы научиться харизме. (...) Вы понимаете, как работает камера и с позиции режиссера, и с позиции сценариста, и с позиции исполнителя, и с позиции артиста», — рассказала она, обращаясь к порноактрисе Анджеле Уайт (Angela White). По словам юмористки, она смотрела много порнофильмов перед одним из концертов, и это помогло ей сделать выступление успешным.

Помимо того, Каммингс раскрыла, что уверена в своих способностях написать материал, однако испытывает сомнения по поводу своей физической привлекательности.

Ранее порноактриса Анджела Уайт описаланеобычные просьбы фанатов, которые поступают ей на платформе OnlyFans. Она заверила, что мужчины часто просят изобразить, как порнозвезда их съедает.

