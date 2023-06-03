ЦСКА разгромил «Ростов» и стал серебряным призером РПЛ

ЦСКА разгромил «Ростов» со счетом 4:1 и стал серебряным призером РПЛ

ЦСКА разгромил «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал серебряным призером чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1. У армейцев ворота соперников поразили Хесус Медина, Виллиан Роша и Федор Чалов, оформивший дубль. На 17-й минуте матча он реализовал пенальти, а на 33-й забил после передачи Бактиера Зайнутдинова. У ростовчан отличился Евгений Чернов.

В параллельном матче «Оренбург» победил 3:0 московское «Динамо», а московский «Локомотив» обыграл 3:1 аутсайдера лиги «Торпедо». «Урал» оказался сильнее «Сочи». Игра закончилась со счетом 1:0.

В тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/2023 вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре. Футболисты «Спартака» проиграли в 30-м туре «Крыльям Советов», однако не потеряли позиции в турнирной таблице.

«Химки» и «Торпедо» вылетели из элитного дивизиона, заняв 15-е и 16-е место соответственно. «Пари Нижний Новгород» и «Факел» поборются за места в лиге в стыковых матчах.