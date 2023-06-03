Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 3 июня 2023Мир

Байден заявил о предотвращении коллапса в экономике США

Байден назвал ставки вокруг закона о повышении потолка госдолга высокими как никогда
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что властям удалось избежать кризиса и коллапса в экономике страны. Его слова приводит РИА Новости.

Байден заявил о предотвращении коллапса в экономике США и назвал ставки вокруг закона о повышении потолка госдолга «высокими как никогда».

«Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером — чтобы сообщить о предотвращенном кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки были высоки как никогда», — отметил глава государства.

Американский лидер добавил, что в результате принятия инициативы ни одна из партий страны не удовлетворила свои требования в полной мере. Однако граждане получили «то, что им было нужно».

2 июня Сенат США одобрил повышение потолка госдолга. Документ поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, выступили против 36 сенаторов. 1 июня инициативу приняла Палата представителей США.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Байден заявил о предотвращении коллапса в экономике США
    Вучич заявил об отсутствии «волшебной таблетки» для решения кризиса в Косово
    Жителям приграничного Шебекино обещали досрочно выплатить пенсию
    ВСУ уличили в использовании подростков
    В Россию из Парагвая экстрадируют скрывавшегося 20 лет участника банды
    Китай призвал США комплексно оценить ситуацию на Корейском полуострове
    В Петербурге доцента уволили из вуза за антироссийскую позицию
    США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово
    В Госдуме предложили передавать подержанные машины на спецоперацию
    Вучич заявил об уверенной в западном покровительстве Приштине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.