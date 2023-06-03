Байден назвал ставки вокруг закона о повышении потолка госдолга высокими как никогда

Президент США Джо Байден заявил, что властям удалось избежать кризиса и коллапса в экономике страны. Его слова приводит РИА Новости.

Байден заявил о предотвращении коллапса в экономике США и назвал ставки вокруг закона о повышении потолка госдолга «высокими как никогда».

«Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером — чтобы сообщить о предотвращенном кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки были высоки как никогда», — отметил глава государства.

Американский лидер добавил, что в результате принятия инициативы ни одна из партий страны не удовлетворила свои требования в полной мере. Однако граждане получили «то, что им было нужно».

2 июня Сенат США одобрил повышение потолка госдолга. Документ поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, выступили против 36 сенаторов. 1 июня инициативу приняла Палата представителей США.