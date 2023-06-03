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11:25, 3 июня 2023Россия

Медведев высказался о мечтающих о возвращении в «европейскую семью»

Медведев: о возвращении в «европейскую семью» мечтают лишь отщепенцы

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

О возвращении в «европейскую семью» мечтают лишь те, кто позабыл о тяжелых испытаниях, выпавших на долю граждан. На эту тему в своем Telegram-канале высказался зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века», — написал он. По словам политика, о возвращении к Европе могут «только те отщепенцы», кто забыл о тяжелой и подчас трагической судьбе мирных жителей и «воинов России».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Европейский союз инициировал геополитическое противостояние с Россией. По словам главы государства, отношения между Москвой и Брюсселем сильно деградировали.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указывал, что страны ЕС потеряли Россию. Он отметил, что вина за этого целиком лежит на европейских государствах.

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    Алина Гончарова
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