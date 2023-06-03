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16:49, 3 июня 2023Моя страна

В Черкесске открылся новый светомузыкальный фонтан

В Черкесске с началом лета заработал новый светомузыкальный фонтан

Фото: Пресс-служба мэрии города Черкесска

Новый светомузыкальный фонтан открыли в столице Карачаево-Черкесии Черкесске к началу летнего сезона. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Там уточнили, что новый фонтан заработал 1 июня.

«Кульминацией Дня защиты детей в Черкесске стали красочное танцевальное шоу и официальный запуск современного светомузыкального фонтана в Центральном парке, который по инициативе главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова переименован в парк 100-летия КЧР», — заявили в пресс-службе.

Площадь фонтана составляет порядка 300 квадратных метров. Его композиция состоит 600 струй, часть из них может бить на высоту до 10 метров.

В мае сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2023 году на улице Чкалова появится новый фонтан. Разместить его планируют перед бывшим кинотеатром «Канавинский».

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    Варвара Кошечкина
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