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15:58, 3 июня 2023Россия

Обстрел граничащего с Украиной российского региона повредил газопровод

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Тишанка, поврежден газопровод
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

При обстреле села Тишанка Волоконовского района оказался поврежден газопровод. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. В результате оказались выбиты окна в трех частных дамах, а также поврежден газопровод и линия электропередачи.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — сообщил Гладков.

3 июня под удар ВСУ также попал Белгород — там сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате оказалось повреждено уличное освещение в Сосновке.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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