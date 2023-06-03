Обстрел граничащего с Украиной российского региона повредил газопровод

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Тишанка, поврежден газопровод

При обстреле села Тишанка Волоконовского района оказался поврежден газопровод. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. В результате оказались выбиты окна в трех частных дамах, а также поврежден газопровод и линия электропередачи.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — сообщил Гладков.

3 июня под удар ВСУ также попал Белгород — там сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате оказалось повреждено уличное освещение в Сосновке.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.