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15:48, 3 июня 2023Экономика

На Украине обязали банки отчитываться о всех карточных платежах населения

«Страна.ua»: Нацбанк Украины обязал банки отчитываться о всех карточных платежах населения

Фото: Unsplash

Нацбанк Украины (НБУ) обязал банки отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«С этого понедельника, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ», — сказано в документе ведомства, оказавшемся в распоряжении у издания.

Уточняется, что финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций. В частности, Нацбанк запросил детальную информацию с номерами карточных счетов по интернет-проплатам.

Тем не менее Нацбанк не указал, с какой целью собираются все эти данные. В материале предполагается, что цели связаны с финансовым мониторингом.

Ранее на Украине одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц. При этом известно, что решение касается только системных банков, то есть наиболее важных для экономики страны.

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    Анастасия Заикина
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