Лавров заявил о цели Запада рассорить Россию и Белоруссию

Глава МИД Лавров заявил, что Запад нацелен рассорить братские народы России и Белоруссии

Запад нацелен рассорить братские народы России и Белоруссии, чтобы не допустить укрепления Союзного государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По мнению министра, Запад продолжает попытки фальсификации истории. «Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства», — указал он в приветствии участникам российско-белорусского форума историков.

2 июня в Белоруссию в рамках плановой ротации начали прибывать российские военные, вооружения и техника общевойсковых и танковых соединений. В Минобороны республики сообщили, что происходит реализация мероприятий по повышению обороноспособности Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств продолжает обостряться. Политик также обратил внимание на милитаризацию стран НАТО, «беспрецедентную концентрацию войск» внутри общей территории стран и разжигание конфликтов.