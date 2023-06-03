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01:38, 3 июня 2023Силовые структуры

В Россию из Парагвая экстрадируют скрывавшегося 20 лет участника банды

Генпрокуратура: Парагвай выдал РФ двух россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве

Фото: Nikolai Gyngazov / Globallookpress.com

В Россию из Парагвая экстрадируют двух россиян, один из них является участником банды и более 20 лет скрывался за рубежом, второй — владельцем ломбарда, он похитил деньги у клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Компетентные органы республики по требования ведомства выдали России Андрея Андреева, который обвиняется в убийствах, бандитизме, вымогательстве, похищении людей, краже, незаконном пересечении, а также Романа Морозова, обвиняемого в мошенничестве.

В Генпрокуратуре пояснили, что Андреев был участником вооруженной преступной группы, которая действовала в конце 90-х годов в Санкт-Петербурге и занималась вымогательством, похищениями и убийствами предпринимателей. Отмечается, что фигурант лично участвовал в восьми убийствах, в ряде случаев сопряженных с вымогательством и похищением потерпевших.

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В мае 2011 года обвиняемый, объявленный в международный розыск, был задержан на территории Парагвая. Экстрадицию пришлось отложить на 12 лет, поскольку он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Роман Морозов, будучи владельцем ломбарда в Волгограде, в 2018-2019 годах мошенническим путем похитил деньги потерпевших, скрылся за границей и был обнаружен в Парагвае в 2021 году.

«В сопровождении спецконвоя Андрей Андреев и Роман Морозов будут доставлены транзитом через Бразилию и Турцию в Москву», — заключили в генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Бразилия отказала в запросе США на экстрадицию россиянина Сергея Черкасова, который находится в тюремном заключении по обвинению в шпионаже и мошенничестве.

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    Марина Совина
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