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01:45, 3 июня 2023Россия

Жителям приграничного Шебекино обещали досрочно выплатить пенсию

Губернатор Белгородской области Гладков обещал жителям Шебекино выплатить пенсии досрочно

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители Шебекино получат пенсии досрочно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков обещал жителям Шебекино выплатить пенсии досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Для этого следует обратиться «в Главпочтамт в городе Белгород, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания».

Ранее Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино. Он также рассказал о проработке механизма, который позволит выпускникам из округа поступить в высшие учебные заведения без сдачи экзаменов.

Белгородский город Шебекино регулярно обстреливают со стороны Украины. В последние дни атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. По данным Гладкова, 1 июня при обстреле города пострадали восемь человек.

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    Марина Совина
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