Жителям приграничного Шебекино обещали досрочно выплатить пенсию

Губернатор Белгородской области Гладков обещал жителям Шебекино выплатить пенсии досрочно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители Шебекино получат пенсии досрочно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков обещал жителям Шебекино выплатить пенсии досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Для этого следует обратиться «в Главпочтамт в городе Белгород, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания».

Ранее Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино. Он также рассказал о проработке механизма, который позволит выпускникам из округа поступить в высшие учебные заведения без сдачи экзаменов.

Белгородский город Шебекино регулярно обстреливают со стороны Украины. В последние дни атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. По данным Гладкова, 1 июня при обстреле города пострадали восемь человек.