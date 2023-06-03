Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 120

India Today: число погибших в результате столкновения поездов в Индии выросло до 120

Число людей, погибших в результате столкновения пассажирского поезда Coromandel Express с товарным поездом, в результате которого с рельсов сошли восемь вагонов, выросло до 120, сообщает India Today.

«По меньшей мере 120 человек погибли в результате аварии в пятницу», — пишет издание.

Также уточняется, что число раненных в результате инцидента превысило 600 человек.

Инцидент произошел около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Отмечалось, что некоторые люди застряли под обломками поездов и ожидают помощи спасателей.