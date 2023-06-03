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02:35, 3 июня 2023Мир

Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ

Times: Сунак и Байден обсудят создание международного органа по контролю за ИИ
Риши Сунак и Джо Байден

Риши Сунак и Джо Байден. Фото: Simon Walker / Globallookpress.com

Британский премьер Риши Сунак обсудит с президентом США Джо Байденом создание «барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает британская газета The Times.

Как уточнило издание, среди идей — создание международного органа по контролю за ИИ по образцу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Премьер-министр обсудит пути сотрудничества по созданию "оградительных барьеров" на пути новой технологии во время встречи с президентом Байденом в Белом доме на следующей неделе», — говорится в сообщении.

По данным газеты, идею по созданию международного органа по контролю за ИИ Сунаку озвучил глава OpenAI Сэм Альтман.

Ранее сообщалось, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) США, управляемый ИИ, решил ликвидировать оператора, чтобы тот не мешал дрону выполнять свою задачу в ходе имитационных испытаний.

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    Марина Совина
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