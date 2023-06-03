Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:16, 3 июня 2023Бывший СССР

Российские танкисты уничтожили в ДНР до 10 украинских разведчиков

Командир взвода: экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил в ДНР до 10 разведчиков ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили на севере Донецкой народной республики (ДНР) до 10 разведчиков — бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан», пишет РИА Новости.

Он уточнил, что экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады получил координаты. По словам «Хана», «характер цели был — скопление живой силы противника до 10 человек». «Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — подчеркнул он.

Ранее спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ. Также российская авиация поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ около Северска.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ФСБ назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
    Врач назвала способы подготовить кожу к отпуску
    В миллионах материнских плат нашли критическую уязвимость
    В Британии обвинили Россию в расширении НАТО
    Российские танкисты уничтожили в ДНР до 10 украинских разведчиков
    В Польше возмутились лазейкой для путешествий россиян
    Названы сложности для России при контрнаступлении украинских войск
    Стало известно о попытках Украины скрыть невозможность контрнаступления ВСУ
    Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ
    Премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать неприличным жестом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.