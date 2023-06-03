Российские танкисты уничтожили в ДНР до 10 украинских разведчиков

Командир взвода: экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил в ДНР до 10 разведчиков ВСУ

Российские военные уничтожили на севере Донецкой народной республики (ДНР) до 10 разведчиков — бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан», пишет РИА Новости.

Он уточнил, что экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады получил координаты. По словам «Хана», «характер цели был — скопление живой силы противника до 10 человек». «Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — подчеркнул он.

Ранее спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ. Также российская авиация поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ около Северска.

