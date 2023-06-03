Стало известно об попытке спецгруппы ГУР атаковать Белгородскую область

«РВ» заявило об уничтожении спецгруппы, которая пыталась атаковать Белгородскую область

Российский спецназ уничтожил спецгруппу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которая пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что на территорию России пытались проникнуть члены диверсионного отряда «Русского добровольческого корпуса». Они предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка.

«В ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена нашими разведчиками, выжившие убежали, утаскивая раненых», — говорится в сообщении.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.