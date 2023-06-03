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11:13, 3 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об попытке спецгруппы ГУР атаковать Белгородскую область

«РВ» заявило об уничтожении спецгруппы, которая пыталась атаковать Белгородскую область

Фото: Виктория Литвин / Коммерсантъ

Российский спецназ уничтожил спецгруппу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которая пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что на территорию России пытались проникнуть члены диверсионного отряда «Русского добровольческого корпуса». Они предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка.

«В ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена нашими разведчиками, выжившие убежали, утаскивая раненых», — говорится в сообщении.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

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    Анастасия Шейкина
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