Порт Тикси в Якутии станет международным

В России появится новый международный порт — им станет порт Тикси в Якутии. Соответствующее решение было принято правительством, сообщается в Telegram-канале кабмина в субботу, 3 июня.

«Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов. Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в кабмине, соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Предполагается, что подобная мера позволит создать условия для привлечения инвестиций в проект строительства глубоководного порта-хаба близ села Найба.

В мае сообщалось, что правительство России расширило план развития Северного морского пути 2035 года, дополнив его новыми мероприятиями. До этого он включал в себя более 150 мероприятий, на финансирование которых планировалось выделить почти 1,8 триллиона рублей.