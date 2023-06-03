Казахстан предложил увеличить поставки нефти в Германию по «Дружбе»

Президент Казахстана Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию по «Дружбе»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия — Европейский союз (ЕС) предложил увеличить поставки нефти в Германию, передает ТАСС.

«Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн», — заявил глава государства.

По словам Токаева, власти имеют достаточный потенциал, чтобы довести показатель поставок до 1,2 миллиона тонн ежегодно и увеличивать его в будущем.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан ведут переговоры о строительстве газопровода для транзитных поставок газа в Китай, предварительно определен маршрут прокладки трубы. Об этом рассказал министра энергетики Алмасадам Саткалиев.

