В Британии испугались атак России на подводные кабели и трубопроводы

Express: в Британии испугались, что Россия атакует подводные кабели и трубопроводы страны

В Великобритании испугались, что Россия «отключит» страну, повредив инфраструктуру, соединяющую королевство с другими странами. Об этом пишет эксперт Марк Сидуэлл в статье для Express.

«Великобритания остается особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой», — сказано в материале.

Сидуэлл считает, что Лондону следует быть бдительным, так как любой удар по критической инфраструктуре будет иметь серьезные последствия для страны.

Ранее Москва раскритиковала Великобританию за поддержку терактов, совершенных украинскими военными в России. Слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли нельзя рассматривать иначе как поощрение к новым террористическим нападениям, заявили в российском посольстве.