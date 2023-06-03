RusVesna: ВСУ показывают, что сдадут Часов Яр следующим после Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадут Часов Яр следующим после Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое предсказание сделала «Русская Весна» на основании видеозаписей украинских военных.

Отмечается, что украинские войска демонстрируют виды полуразрушенного населенного пункта между Константиновкой и Артемовском, который считается следующей линией столкновения.

В материале говорится, что ВСУ называют оставшихся в Часовом Яре жителей «бомжами и ждунами», то есть теми, кто ожидает перехода города под контроль российских военных.

Ранее военный эксперт Борис Рожин оценил обстановку вблизи Артемовска. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут контрнаступательных действий вблизи города с целью вернуть его под свой контроль.

