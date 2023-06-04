Российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»

МО РФ: российские средства ПВО за сутки перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Об этом заявили журналистам в воскресенье, 4 июня, в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также удалось уничтожить 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Произошло это в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой народной республики (ДНР), Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Черного моря.

Российские Вооруженные силы уничтожили склады у боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, добавили в Минобороны.

1 июня в оборонном ведомстве отчитались о том, что российские ПВО сбили в районе Новоандреевки Запорожской области украинский штурмовой самолет Су-25. Тогда же удалось перехватить 16 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Кроме того, было уничтожено 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Площанки, Куземовки и Макеевки ЛНР и в районах населенных пунктов Тоненькое и Георгиевка ДНР.