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04:56, 4 июня 2023Россия

Массовая драка рабочих в Петербурге могла начаться из-за бесплатной еды

«Известия»: причиной массовой драки рабочих в Петербурге могла стать бесплатная еда

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Массовая драка рабочих в Санкт-Петербурге могла начаться из-за бесплатной еды, сообщают «Известия».

Как рассказали работники стройки, на территории незаконно продают еду, но торговлю пресекают сотрудники полиции. После этого продукты остаются бесхозными, что привлекает большое количество рабочих, которые надеются бесплатно поесть. «На этой почве возникают конфликты, иногда доходит до драк», — сообщает корреспондент издания. На опубликованных в сети кадрах с места инцидента видно, что вокруг разбросаны каски, вещи и еда.

Массовая драка рабочих началась 3 июня, в ней приняли участие несколько десятков человек. По факту происшествия начата проверка.

Ранее в Нижнем Новгороде произошла массовая драка с участием более десяти мужчин. Дерущихся разнимали полиция и Росгвардия.

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    Марина Совина
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