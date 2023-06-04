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14:22, 4 июня 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в ДНР

МО РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ в районе Григоровки в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом в воскресенье, 4 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

ДРГ была уничтожена в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), уточнили в ведомстве. Помимо прочего, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман ДНР пресечена деятельность четырех украинских ДРГ.

3 июня в Харьковской области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, на этом направлении были уничтожены один танк, автомобиль, а также две боевые машины ракетной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины.

1 июня российские военные пресекли действия украинских диверсантов в Луганской народной республике в районе населенного пункта Кременная.

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    Алина Гончарова
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