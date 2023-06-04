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10:43, 4 июня 2023Мир

В Италии заявили об отсутствии будущего у Украины

Экономист Палермо заявил, что долговые обязательства перед США и ЕС уничтожат Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экономист Джулио Палермо назвал экономическую и военную ситуацию на Украине безнадежной и заявил об отсутствии будущего у страны. Своим мнением он поделился в интервью итальянскому изданию l'Antidiplomatico.

«Экономическая и военная ситуация на Украине безнадежна. У Украины нет будущего. В военном отношении она полагается на оружие, которое все более щедро поставляют ей страны НАТО, а плохо обученная армия страны уже понесла большие потери», — высказался Палермо.

Что касается экономической ситуации, то Киев удерживается на плаву за счет международных займов без возможности их погашения, отметил экономист. Он считает, что украинцев, которые не погибли во время конфликта, в конце концов уничтожат долговые обязательства перед США и ЕС.

В том же интервью Палермо раскрыл планы Вашингтона на Киев. По словам экономиста, США воспользовались Украиной для того, чтобы завоевать Европу. Как уточнил эксперт, в общей картине событий Украина — лишь часть длительного процесса «распространения американского капитала и вооруженных сил» в Европе.

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    Олег Давыдов
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