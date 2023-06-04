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01:33, 4 июня 2023Интернет и СМИ

В Италии раскрыли планы США на Украину

Итальянский экономист Палермо: США воспользовались Украиной для завоевания Европы

Фото: David Holmes / Reuters

Соединенные Штаты воспользовались Украиной для того, чтобы завоевать Европу. Такое мнение выразил итальянский экономист Джулио Палермо в интервью интернет-изданию l’Antidiplomatico.

По словам Палермо, в общей картине событий Украина — лишь часть длительного процесса «распространения американского капитала и вооруженных сил» в Европе. Экономист считает, что уничтожение украинских материальных ресурсов позволит получить Соединенным Штатам преимущественное право для захвата ее человеческих и материальных ресурсов на этапе восстановления. «После этого Вашингтон перейдет к реализации своей основной цели — завоеванию Европы», — отметил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что причина украинского кризиса заключается в масштабном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. По ее мнению, конфликт на Украине — трагедия, которой можно было избежать.

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    Екатерина Подвигина
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