Эстония заявила о невозможности вступления Украины в НАТО до окончания конфликта

Премьер Эстонии Каллас: Украина не сможет вступить в НАТО, пока не завершится конфликт

Вступление Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории идут боевые действия. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ТАСС.

При этом она подчеркнула, что страны альянса поддерживают присоединение Украины. «Все понимают, что этого не может произойти, пока идет война <…> Но нам нужны будут более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте», — отметила Каллас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что государство не вступит в НАТО до завершения спецоперации. Он указал, что Киев не будет втягивать в военный конфликт ни одну страну альянса, в связи с чем не станет членом военного блока до тех пор, пока не закончится конфликт.