Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в Турции

SHOT: юморист Максим Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в турецкой Анталье

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) попросил зрителей не снимать его концерт в турецкой Анталье. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

«У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там [были наложены] штрафные санкции на наших организаторов», — сказал Галкин в ролике, которое опубликовало издание.

Отмечается, что во время выступления каждый раз, когда шоумен замечал у зрителей в руке телефон, то просил его убрать.

2 июня сообщалось, что суд в Москве отказался снять с Галкина статус иноагента. Юморист подал в суд иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента 15 мая.

Минюст внес Галкина в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. В ведомстве объяснили соответствующее решение тем, что шоумен занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сам юморист, комментируя включение в список, заявил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».