Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:27, 4 июня 2023Интернет и СМИ

Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в Турции

SHOT: юморист Максим Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в турецкой Анталье

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) попросил зрителей не снимать его концерт в турецкой Анталье. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

«У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там [были наложены] штрафные санкции на наших организаторов», — сказал Галкин в ролике, которое опубликовало издание.

Отмечается, что во время выступления каждый раз, когда шоумен замечал у зрителей в руке телефон, то просил его убрать.

2 июня сообщалось, что суд в Москве отказался снять с Галкина статус иноагента. Юморист подал в суд иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента 15 мая.

Минюст внес Галкина в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. В ведомстве объяснили соответствующее решение тем, что шоумен занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сам юморист, комментируя включение в список, заявил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Названо число участвовавших в атаке на Белгородскую область польских наемников
    Врач раскрыл предотвращающие облысение секреты мытья головы
    Теннисисток дисквалифицировали с «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болгерл
    Германия направит два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион
    Появилось видео с уничтожением обстреливавших Шебекино украинских «Градов»
    Звезда фильма «Мы из джаза» раскрыл подробности своих отношений с Шахназаровым
    Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в Турции
    В Мелитополе прозвучал взрыв
    Стало известно о наступлении ВСУ в Запорожье
    Российский танк выдержал попадания двух ракет ВСУ и продолжил движение
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.