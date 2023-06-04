Белгородский губернатор провел заседание оперштаба после атаки диверсантов

Губернатор Белгородской области Гладков провел заседание оперштаба после атаки диверсантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба в суженном формате после попытки атаки диверсантов на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти», — написал он, опубликовал фотографии с заседания.

Ранее Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Он также согласился встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если те еще живы. Об итогах пока не сообщалось.

По сообщению Министерства обороны, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.