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21:22, 4 июня 2023Россия

Белгородский губернатор провел заседание оперштаба после атаки диверсантов

Губернатор Белгородской области Гладков провел заседание оперштаба после атаки диверсантов

Фото: @vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба в суженном формате после попытки атаки диверсантов на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти», — написал он, опубликовал фотографии с заседания.

Ранее Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Он также согласился встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если те еще живы. Об итогах пока не сообщалось.

По сообщению Министерства обороны, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

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    Марина Совина
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