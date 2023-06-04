Жилой дом полностью уничтожен из-за обстрелов ВСУ в Горловке

Мэр Горловки Приходько: жилой дом полностью разрушен в результате обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что жилой дом полностью разрушен в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава города уточнил, что удары украинских бойцов полностью уничтожили здание по адресу улица Кишиневская, 1.

4 июня представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстрелах Горловки со стороны ВСУ, выпустивших с 9.10 по 20.57 38 снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) густонаселенный мирный район Горловки. Как рассказали очевидцы, сначала было два прилета на территорию частного сектора. Затем третий прилет — в жилую квартиру.