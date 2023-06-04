Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:37, 4 июня 2023Экономика

Политолог усомнился в спасении экономики США после увеличения потолка госдолга

Политолог Колташов заявил, что увеличение потолка госдолга не спасет экономику США

Руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что увеличение потолка госдолга в США не может гарантировать спасение экономики страны от разрушительных последствий. Об этом пишут «Известия».

По его словам, увеличение потолка госдолга — это единственное средство, которое в настоящий момент может предложить «американская элита хотя бы для сдерживания разрушительных процессов».

При этом политолог считает, что с очередным ростом потолка госдолга в Соединенных Штатах продолжит действовать принцип «наркотической зависимости», который уничтожает экономику страны.

Колташов ожидает, что цены на недвижимость в США продолжат снижаться. По его мнению, это печальный признак для экономики страны. Он добавил, что все это говорит о деградации и «глубокой болезни» экономических процессов.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору встретиться. Он согласился ради пленных
    В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий
    Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения
    Немецкие ученые рассказали о пользе сна при закрытых окнах
    Жилой дом полностью уничтожен из-за обстрелов ВСУ в Горловке
    В российском регионе сбили беспилотник «Азова»
    Соблюдающая ПДД утка с новорожденными утятами попала на видео в Москве
    Известная певица раскрыла способ проверки гостей на трезвость
    Германии предрекли экономический кризис
    Американский разведчик заявил о тяжелом ранении Залужного
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.