Политолог усомнился в спасении экономики США после увеличения потолка госдолга

Политолог Колташов заявил, что увеличение потолка госдолга не спасет экономику США

Руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что увеличение потолка госдолга в США не может гарантировать спасение экономики страны от разрушительных последствий. Об этом пишут «Известия».

По его словам, увеличение потолка госдолга — это единственное средство, которое в настоящий момент может предложить «американская элита хотя бы для сдерживания разрушительных процессов».

При этом политолог считает, что с очередным ростом потолка госдолга в Соединенных Штатах продолжит действовать принцип «наркотической зависимости», который уничтожает экономику страны.

Колташов ожидает, что цены на недвижимость в США продолжат снижаться. По его мнению, это печальный признак для экономики страны. Он добавил, что все это говорит о деградации и «глубокой болезни» экономических процессов.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня.