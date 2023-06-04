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23:25, 4 июня 2023Россия

Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения

Глава Чечни Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения

Фото: Alexander Astafyev / Spiutnik / Kremlin / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Политик напомнил, что количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек, все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

«Это целых три армии!», — констатировал он.

Подразделения оснащены новейшей техникой, «экипированы безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты государства», заверил Кадыров. По его словам, бойцы республики готовы и ждут соответствующего приказа.

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    Марина Совина
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