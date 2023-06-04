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17:43, 4 июня 2023Мир

Турция начала развертывание батальона сил спецназначения в Косово

Турция начала развертывание батальона сил специального назначения в Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Турция начала развертывание батальона сил специального назначения в Косове, о чем ранее Анкару просили в НАТО. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщается в Twitter министерства национальной обороны республики.

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады <…> приступил к развертыванию в Косово», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция 4-5 июня направит батальон сил специального назначения в Косово. Анкара объявила, что в ответ на просьбу командования союзных объединенных сил Североатлантического альянса в качестве резервного подразделения был развернут батальон 65-й механизированной пехотной бригады Кыркларели, который ранее был выделен силам НАТО для Косово (KFOR).

До этого генеральный секретарь западного военного блока Йенс Столтенберг подтвердил, что для поддержки сил сообщества в Косово направляются 700 военных. Он отметил, что это не означает отказа от мирного урегулирования кризиса в регионе.

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    Игорь Дмитров
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