16-летний российский боец скончался от полученных в поединке травм

На Кубке ММА в Белогорске 16-летний боец умер во время поединка от удара в голову

Российский боец смешанного стиля (ММА) скончался после поединка на турнире в Белогорске (Амурская область). Об этом сообщает мэр города Станислав Мелюков в Telegram-канале.

16-летний участник Открытого Кубка «Спорт клуба Родина» во время поединка получил удар в голову. После полученной травмы он был госпитализирован, однако позже скончался в реанимации.

Отмечается, что по неопределенным обстоятельствам спортсмен выступал без защитного шлема, который является обязательной экипировкой для возрастной группы 16-17 лет. Мэр Мелюков заявил, что причины смерти выясняют следственные органы. Он добавил, что турнир проводился в соответствии со всеми организационными процедурами и юридическими нормами.