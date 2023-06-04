Союз ММА России назвал грубейшее нарушение в поединке погибшего 16-летнего бойца

Союз ММА России назвал грубейшим нарушением отсутствие шлема у погибшего от травм бойца

Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев прокомментировал смерть 16-летнего бойца от полученных во время поединка травм. Слова функционера приводит Metaratings.

«Спортсмены возрастной категории 16-18 лет должны выходить на соревнования в шлеме. Отсутствие шлема — грубейшее нарушение правил», — заявил Терентьев. От лица организации он выразил соболезнования близким погибшего спортсмена, а также добавил, что представители Союза уже начали проверку по этому делу.

4 июня стало известно, что 16-летний участник Открытого Кубка «Спорт клуба Родина» в Белогорске погиб от полученных во время поединка травм. Во время боя спортсмен, по неопределенным обстоятельствам выступавший без шлема, получил удар в голову. Он был госпитализирован, однако позже скончался в реанимации.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков заявил, что причины смерти выясняют следственные органы. Он добавил, что турнир проводился в соответствии со всеми организационными процедурами и юридическими нормами.