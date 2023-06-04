Глава Минэнерго оценил ситуацию на нефтяном рынке

Вице-премьер России Новак заявил о сбалансированной ситуации на нефтяном рынке

Вице-премьер и глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что на нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +», — оценил ситуацию Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что в 2023 году наблюдается рост спроса на нефть, особенно летом. На рост спроса положительно влияют активизация бизнеса во многих странах, увеличение количества автомобильных и авиаперевозок, указал он.

Новак добавил, что принятые по итогам переговоров стран альянса ОПЕК+решения позволяют наиболее точно прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года.

В воскресенье, 4 июня, по итогам переговоров стран альянса ОПЕК+ России сократили квоту на добычу нефти в 2024 году с 10,478 миллиона баррелей в сутки (была установлена на 2023 год) до 9,828 миллиона баррелей в сутки на следующий год. Общий объем добычи странами ОПЕК скорректирован на 2024 год до уровня 40,46 миллиона баррелей в сутки, таким образом они сократят добычу на 1,393 миллиона баррелей.

Александр Новак при этом сообщил, что Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря 2024 года и продолжит добывать на 500 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем предусмотрено квотой.