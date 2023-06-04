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02:49, 4 июня 2023Россия

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии

Патриарх Кирилл направил премьеру Индии Моди соболезнования в связи с крушением поездов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью сотен людей при столкновении поездов в индийском штате Одиша (Орисса). Его послание приводится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Глубоко опечален известием о столкновении поездов в штате Орисса, в результате чего погибли сотни человек, а многие были тяжело ранены. В эти скорбные для Индии дни сопереживаю всем, кто потерял своих родных, близких и друзей. Прошу передать им слова утешения и поддержки», — говорится в обращении патриарха к индийскому премьер-министру Нарендре Моди.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии, а сотрудникам спасательных служб — терпения и мужества в устранении ее последствий.

Ранее стало известно, что число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288. Кроме того, по данным журналистов, 900 человек получили ранения.

Инцидент произошел 2 июня около 19:20 вечера по местному времени (17:20 мск) возле станции «Баханага Базар». Пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с товарным поездом, в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов.

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    Марина Совина
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