РИА: не не желавший идти в ВСУ житель Снигиревки покончил с собой после визита военкома

Житель находящейся под контролем Киева Снигиревки покончил с собой, не желая идти в Вооруженные силы Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя российских силовых структур.

По его словам, ранее мобилизованный мужчина совершил самоубийство после приезда к нему военкома.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали забирать в войска прямо из очередей за гуманитарной помощью. «Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — заявил тот же собеседник агентства.

В мае украинский военнопленный Александр Ляшенко рассказал, что боевой дух в украинской армии сильно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых военных. Он добавил, что на Украине идет жесткая мобилизация, это говорит о больших потерях ВСУ. «То есть, если бы было все так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — объяснил боец.