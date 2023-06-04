Володин призвал расследовать убийства в Польше военнопленных красноармейцев

Спикер ГД призвал расследовать убийства в Польше пленных красноармейцев в начале XX века

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с призывом расследовать убийства в Польше военнопленных красноармейцев в начале XX века. По его мнению, подобные преступления не имеют срока давности. Свой комментарий председатель нижней палаты российского парламента опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что Следственному комитету России и Генпрокуратуре важно подключиться к ситуации. «Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — написал Володин.

Спикер ГД предположил, что действующие лидеры Польши «исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России».

Он напомнил, что во времена правления Пилсудского в Польше совершались преступления против человечества. «В 1919-1921 годы более 30 тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские», — обратил внимание политик.

Сейчас Польша отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии, резюмировал Володин.

В мае сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг требование Володина о компенсации расходов СССР.

До этого спикер Госдумы заявлял, что Польше надо запретить наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. По мнению Володина, такие меры необходимы, поскольку Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой советскому народу.